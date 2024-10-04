От маскулинатива "нотар" можно образовать феминитив с различными суффиксами.

С появлением в украинском языке такого понятия как феминитивы, у многих людей возникают сложности с тем, как правильно называть женщин разных профессий.

В частности, вопросы вызывает преобразование слова "нотаріус". Разобраться в нем помогла редактор Ольга Васильева. По ее словам, академический толковый словарь фиксирует маскулинатив "нотар".

Это слово имеет примечание "устаревшее", но убрали его только в 30-х годах, объясняет специалист. Вместо него при посредничестве русского языка ввели латинскую форму "нотаріус".

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"Почему "нотар"? Потому что та же словообразовательная модель, что и секретарь (лат. secretarius) или пролетарий (лат. proletarius). Об этом писал еще Алексей Синявский. Он "секретар", она "секретарка". К словам с суффиксом -ус нельзя клеить другие суффиксы", – добавила Васильева.

В то же время от маскулинатива "нотар" можно образовать феминитив с различными суффиксами: "ноатрка", "нотареса", "нотариня".

"Мне приходилось видеть в ФБ комментарии юристок, которые употребляют к себе феминитивы с -еса, считая, что так красивее: "нотареса", "адвокатеса" (вместо "нотарка" и "адвокатка"). Чувствую, что слово "нотареса" приживется. Уж слишком оно симпатичное", – резюмировала Ольга Васильева.

Феминитивы в украинском языке

Ранее мы рассказывали, как правильно на украинском называть женщину, которая имеет звание генерала. Известный языковед, доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко объяснял, что "генеральша" – это на самом деле жена генерала. В то же время женщину в звании генерала правильно называть "генералка".

Ранее он также "поставил крест" на женском феминитиве "министерка", "академічка" и т.д.

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