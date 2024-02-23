Авокадо - трендовый суперфуд последних лет, который можно увидеть не только в сушах или боул-тарелках. Но оправдана ли его популярность?

Авокадо - едва ли не самый популярный суперфуд последних лет: если раньше большинство видело его разве что в сушах или как часть салата, сейчас - это одна из главных составляющих "здоровой тарелки", которую советуют употреблять для полноценного питания.

Некоторые даже делают из его мякоти намазку на хлеб или же перебивают в блендере на блины и тому подобное. Но оправдана ли такая популярность этого растения? Есть 7 нюансов относительно влияния авокадо на наше здоровье, заявляет портал Slurrp, который специализируется на рецептах и здоровом питании.

Но сперва, следует подробнее рассмотреть, что же такое "авокадо". Ученые относят это растение к фруктам, ведь авокадо имеет внутри косточку. Также его отождествляют с превосходным источником жиров и витаминов (авокадо имеет более 20 полезных аминокилслот, включая витамины С, Е, К, витамины группы В, а также калий, магний, железо, цинк и медь), говорится в обзоре Mayo Clinic.

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7 преимуществ, которые скрывает авокадо

Жиры с авокадо полезны для сердца . Согласно исследованием, проведенным в Национальном институте сердца, легких и крови, авокадо содержит большое количество мононенасыщенной олеиновой кислоты. Этот тип жиров связан со снижением уровня ЛПНП (плохого) холестерина при сохранении высокого уровня ЛПВП (хорошего) холестерина в крови. Также жиры из авокадо помогают организму усвоить витамины Е и К вместе с калием, которые мы получаем из других продуктов. Кроме этого, сам авокадо также довольно обогащен калием. По словам ученых, его употребление может помочь регулировать кровяное давление, что в целом снижает нагрузку на сердце. Авокадо положительно влияет на уровень сахара в крови . Оно обладает низким гликемическим индексом. Это означает, что этот фрукт не вызывает скачков уровня сахара в крови. В то же время высокое содержание клетчатки, которое мы получаем из авокадо, замедляет расщепление и всасывание углеводов из пищеварительного тракта, помогая регулировать его уровень. Ученые считают, что употребление авокадо может значительно снизить резистентность к инсулину у людей с избыточным весом и ожирением. Улучшает эффект от употребления других полезных продуктов . Авокадо содержит специальные жиры, которые помогают организму более эффективно усваивать другие антиоксиданты. Например, каротиноиды из овощей и ликопин из помидоров. По данным Национальной медицинской библиотеки, добавление авокадо или масла авокадо в салат увеличивает всасывание антиоксидантов в 2,6-15 раз. Авокадо влияет на здоровье глаз . Растение богато такими каротиноидами, как лютеин и зеаксантин. Эти соединения особенно важны для здоровья наших глаз и помогают бороться с возрастной дегенерацией желтого пятна. Обычно они концентрируются в сетчатке глаза. Их действие можно сравнить с солнцезащитным кремом, защищающим кожу от воздействия вредного света. Имеет противовоспалительные эффекты . Авокадо содержит несколько соединений, обладающих противовоспалительными свойствами. В этом контексте ученые также упоминают лютеин и зеаксантин. "Эти антиоксиданты помогают уменьшить воспаление как при употреблении, так и при местном нанесении на кожу. Авокадо также является хорошим источником витамина Е, незаменимого питательного вещества с противовоспалительным действием. Одно исследование показало, что потребление витамина Е снижает маркеры воспаления у участников исследования, страдающих ожирением", - пишет портал. Авокадо - пищевая профилактика рака . Ученые говорят, что фрукт играет положительную роль в профилактике рака. Каротиноиды, такие как бета-каротин, лютеин, зеаксантин и криптоксантин, а также витамины С и Е, обладают антиоксидантными свойствами и помогают нейтрализовать свободные радикалы. Последние представляют собой те же нестабильные молекулы, которые способны повреждать клетки нашего тела и вызывать рак. Согласно исследованиями, проведенным Национальной медицинской библиотекой, авокадо также содержит множество фитохимических веществ, обладающих противовоспалительной, противовирусной и противораковой активностью. Отдельное внимание в выводах ученые уделили веществу под названием "авокатин В" и его способности бороться с клетками острой миелоидной лейкемии, не нанося вреда здоровым клеткам. Спелое авокадо - даст здоровье коже и волосам . Не зря этот продукт часто можно увидеть в рекламе косметических средств. Особую пользу с точки зрения сохранения красоты нам дают жиры из авокадо. Они способны уменьшить воспаления, которые может получить человек вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей. "Поскольку воспаление со временем может привести к повреждению кожи, антиоксидантные свойства авокадо помогают бороться со старением кожи и морщинами", - отмечают ученые. Также одним из защитников кожи и волос считается витамин Е, а его немало в авокадо. Этот витамин не только увлажняет кожу и помогает укрепить волосяные фолликулы. Если у вас есть перхоть или же вы жалуетесь на ломкие волосы, попробуйте разнообразить свой рацион авокадо.

Как добавить авокадо в свой рацион, чтобы он не надоел

Добавляйте кусочки или кубики авокадо в салаты. Кремообразная текстура идеально сочетается с листовой зеленью и овощами;

приготовьте тосты с авокадо. Нужно просто размять авокадо на цельнозерновом хлебе или хлебе с семенами, чтобы получить питательный и сытный перекус. Добавьте приправы, например морскую соль и красный перец;

сделайте смузи из авокадо. Можно добавить для вкусного микса любимый фрукт. Это отличный завтрак или перекус после тренировки;

попробуйте использовать авокадо вместо майонеза на бутербродах или, например, когда вы делаете скрутки из жареных баклажанов или кабачков;

вы можете смешать авокадо со сметаной - это будет отличный соус, который можно есть с картофелем в мундире или другими блюдами.

авокадо вкусно добавлять в супы. Например, к томатному или куриному супу с лапшой. Он придаст блюду красивый зеленый цвет и бархатистую текстуру.

Употребление авокадо - это простой способ увеличить количество полезных жиров и сделать блюда более питательными и вкусными. Но, помните, если вы имеете проблемы со здоровьем - следует обращаться к врачу. Также стоит проконсультироваться со специалистом относительно его употребления, вдруг вы имеете аллергию или же другие противопоказания.

Как правильно выбрать авокадо

Чтобы не разочароваться в авокадо и попробовать действительно вкусный фрукт, следует знать, как его правильно выбрать. Часто на полках магазинов лежат либо совсем зеленые авокадо, либо же уже переспевшие.

Чтобы узнать зрелость, надо немного надавить на фрукт - каменные оставляем в магазине, а немножко мягкие - именно то, что нас интересует. Также следует убедиться, что на фрукте нет пятен и других повреждений - подробнее о них в материале.

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