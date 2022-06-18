Как правильно приготовить рис для суши, чтобы он не развалился в блюде - читайте на УНИАН.

Суши и роллы - самые популярные блюда японской кухни, легкие для желудка и очень вкусные. Ранее мы рассказывали, как приготовить домашние суши. Правильно сваренный рис - самая важная составляющая блюда. Если ошибиться в выборе сорта или процессе варки, то роллы распадутся или наоборот превратятся в клейкую кашу.

Как выбрать рис для суши - правильный сорт

Рис для суши должен быть клейким, чтобы блюдо не развалилось. Не подойдет шлифованный, длиннозерный и пропаренный рис. Подойдут сорта с высоким содержанием крахмала, например, жасмин и нишики, а также любой круглозерный рис высшего сорта. В некоторых магазинах продается специальный рис для суши.

Как приготовить рис для суши

Круглый рис или рис жасмин - 200 г.

Вода - 200 мл.

Рисовый уксус - 5 чайн.л.

Сахар - 2 чайн.л.

Соль - 1 чайн.л.

Рисовый уксус нельзя заменять обычным, но можно использовать вместо него лимонный сок.

Рис промыть под проточной водой не менее 5 раз, пока вода не станет полностью прозрачной. Откинуть промытый рис на дуршлаг и оставить на 10 минут, чтобы стекла вся вода.

Рис пересыпьте в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:1 - не больше и не меньше. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь до минимального и накройте кастрюлю крышкой. После закипания варите рис 15 минут. Снять кастрюлю с огня, но крышку не снимать. Оставьте ещё на 10 минут пропариться под крышкой.

Для заправки смешайте в небольшой кастрюле или турке для кофе рисовый уксус, сахар и соль. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь до растворения соли с сахаром, затем сразу снимите с огня. Рис пересыпать в широкую миску, желательно деревянную.

Заправкой равномерно полейте весь рис и аккуратно перемешайте деревянной лопаткой, чтобы не повредить зерна риса. Накройте рис чистым влажным полотенцем и оставьте до полного остывания. После этого с ним можно работать.

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