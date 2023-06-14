С этими советами по выбору спелых авокадо ваши блюда выйдут на новый уровень.

Авокадо - один из тех продуктов, которые вмиг стали популярными. На этой волне его ринулись пробовать многие люди, однако сразу же разочаровались. Причина тому - незнание, как должен выглядеть хороший авокадо. И хотя первое впечатление зачастую может оттолкнуть от повторения неудачного опыта, советуем дать этому фрукту второй шанс. Вот только в этот раз к выбору подойдите ответственнее, вооружившись нашими советами о том, как правильно выбрать авокадо.

Как выбрать авокадо - инструкция

При выборе этого фрукта главным фактором является его зрелость, поэтому важно понимать, как узнать - спелый авокадо или нет. Для этого достаточно просто слегка надавить на фрукт - вы должны почувствовать, как мякоть будто проседает под давлением. "Каменный" авокадо точно лучше оставить в магазине.

Кроме того, стоит знать, как должен выглядеть хороший авокадо. Убедитесь, что на фрукте нет плесени, черных пятен, а кожица однородного цвета. Если вы при выборе фрукта думаете, какой авокадо лучше - темный или зеленый - всегда отдавайте предпочтение темному цвету. Это говорит о том, что фрукт дозрел.

Видео дня

Важный совет: необходимо обратить внимание на место черенка (его вы найдете на округлом конце авокадо посередине). Если он желтоватый или светло-коричневый - смело покупайте, авокадо спелый. Если же след от черенка зеленый - фрукт недоспелый.

Для того, чтобы точно не прогадать, запомните, как выглядит плохой авокадо:

на черенке образовалась плесень;

при надавливании авокадо слишком мягкий - есть риск, что фрукт переспел;

на авокадо есть надрезы или вмятины;

на некоторых участках есть темные пятна.

Зная эти советы, вы точно сможете правильно выбрать авокадо в магазине.

Как выглядит спелый авокадо внутри

Выше мы рассказали, как выглядит спелый авокадо. Но важно и то, как выглядит фрукт изнутри. Одним из главных признаков спелого авокадо является своеобразная градация цвета: возле косточки он будет самым светлым, постепенно темнея в направлении кожуры.

Но помните, если при разрезе на внутренней части авокадо есть черные или темно-коричневые вкрапления - фрукт переспел.

Как выбрать авокадо для бутербродов - советы

Одними из самых популярных блюд с авокадо являются бутерброды с яйцом-пашот или лососем. Для приготовления такой закуски нужно выбрать фрукт правильно. Чаще всего его размазывают по тосту, поэтому авокадо должен быть мягким. Проверить это очень просто - как мы и писали, достаточно просто слегка надавить на плод - если он "проседает", авокадо отлично подойдет для бутербродов.

Однако если чувствуете, что под кожурой авокадо "кашица" - лучше выбрать другой фрукт, ведь перезревший продукт может испортить вкус бутербродов.

Как выбрать авокадо Хасс

Главное отличие авокадо Хасс от обычного - его цвет. Эти плоды покрыты фиолетовой или почти черной кожурой. Кроме того, они гораздо нежнее и мягче, а также обладают пикантным ореховым послевкусием.

Для того, чтобы правильно выбрать авокадо Хасс, необходимо слегка нажать на фрукт в области черенка - там должны появиться капельки масла. Это говорит о том, что плод спелый и готов к употреблению. Еще один лайфхак - слегка потрусить авокадо - вы должны почувствовать как косточка "ходит" внутри фрукта.

Вас также могут заинтересовать новости: