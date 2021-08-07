Город в субботу накрыл мощный ливень.

Житель Днепра с юмором отнесся к тому, что его район затопило мощной ливнем и устроил прямо на улице "рыбалку" с ребенком.

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Днепр областной".

Курьезный случай произошел на жилом массиве Левобережный-2. Мужчина надул матрас, взял удочку и записал забавный ролик.

"Сегодня выходной день, мы решили поехать на рыбалку. Левобережный-2, АТБ, а вон доставка не доехала, смотрите. Поплавочек, да?", - говорит закадровый голос на видео.

Как сообщал УНИАН Погода, в субботу по Украине прошлась непогода. Местами выпал град, некоторые города затопило вследствие мощных ливней. На трассе Одесса-Николаев оказалось столько града, что проезжающим в машинах людям он казался похожим на снег. Кроме того, на полях вдоль дороги скопилось большое количество воды, и сильный ветер начал поднимать там настоящие волны. Также водители на дороге сталкивались с препятствиями в виде поваленных деревьев.

Тем временем синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращение жары и назвала дату. Согласно прогнозу, повышение температуры следует ждать уже в ближайшее время - с понедельника, 9 августа.

Автор: Юрий Годован