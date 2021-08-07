В субботу, 7 августа, на юге Украины бушевала непогода и выпало большое количество осадков.
Видео и фото последствий происходящего очевидцы публиковали в социальных сетях.
В частности, на трассе Одесса-Николаев оказалось столько града, что проезжающим в машинах людям он казался похожим на снег.
Кроме того, на полях вдоль дороги скопилось большое количество воды, и сильный ветер стал поднимать на них настоящие волны.
Также водители на дороге сталкивались с преградами в виде поваленных деревьев.
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика
Погода в Украине
Из-за ухудшения погоды 7 августа в Украине объявили штормовое предупреждение. Половину областей охватят грозы, град и мощные порывы ветра.
Непогода уже накрыла Полтавщину, Одессу, Черкасщину и Буковину. Из-за дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 339 населенных пунктов.