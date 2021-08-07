Люди стали сообщать, что трассу Одесса-Николаев засыпало снегом.

В субботу, 7 августа, на юге Украины бушевала непогода и выпало большое количество осадков.

Видео и фото последствий происходящего очевидцы публиковали в социальных сетях.

В частности, на трассе Одесса-Николаев оказалось столько града, что проезжающим в машинах людям он казался похожим на снег.

Кроме того, на полях вдоль дороги скопилось большое количество воды, и сильный ветер стал поднимать на них настоящие волны.

Также водители на дороге сталкивались с преградами в виде поваленных деревьев.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика

Погода в Украине

Из-за ухудшения погоды 7 августа в Украине объявили штормовое предупреждение. Половину областей охватят грозы, град и мощные порывы ветра.

Непогода уже накрыла Полтавщину, Одессу, Черкасщину и Буковину. Из-за дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 339 населенных пунктов.

Автор: Катерина Комолова