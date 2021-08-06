С понедельника, 9 августа, в Украине ожидается повышение температуры воздуха.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее данным, температура вновь будет подниматься до +30 градусов.
"Опять будет припекать", - предупредила синоптик.
По ее словам, следующие выходные, 14 и 15 августа, отметятся хорошей погодой.
"По предварительным прогнозам, следующие выходные, на Маковея и 15 августа, также будут с отличной погодой", - сказала она.
Погода на выходные 7 и 8 августа
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По данным Натальи Диденко, 7-8 августа в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +25...+30 градусов, на востоке и юго-востоке до +33, в западных областях +23...+26 градусов.
"Однако в воскресенье потеплеет также и на западе", - сказала синоптик.
Она говорит, что существенные дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны.
"Только в ночные часы будут идти грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно", - сказала она.
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