Дождем также размыло могилы на одном из кладбищ.

В Днепропетровской области после дождей на дороге образовались глубиной в человеческий рост.

Инцидент произошел в районе села Чапли, сообщает "9 канал".

По данным телеканала, сильный дождь размыл местное кладбище. Местные жители опасаются пить воду из колодцев и начали жаловаться на неприятные запахи. А кое-кто даже видел кости.

Затем вода хлынула во дворы людей и размыла дорогу. На ней образовались ямы глубиной в человеческий рост.

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"Пропасть появилась сразу после того, как пошли потоки воды и оно же сразу и вымыло, а вся грязь ушла во дворы", - рассказал местный житель Павел Колесников.

По словам местных жителей, ранее здесь работала система водоотведения, но сейчас она забита и ее никто не чистит.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 4 августа, на западе Украины и еще в двух областях ожидается град и шквалы.

"По данным Укргидрометцентра, 4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении от ГСЧс Украины.

Отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская