Сегодня, 7 августа, два района Харькова накрыли мощные грозы и крупный град.
Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, в результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.
Отмечается, что непогода наделала бед сегодня утром в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки.
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Как пояснили синоптики, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием приземной линии конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
Таким образом, поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.
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Как сообщал УНИАН, непогода на юге Украины удивила: люди начали сообщать, что трассу Одесса-Николаев засыпало снегом.
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