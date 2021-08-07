Как пояснили синоптики, причиной непогоды стало влияние линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Сегодня, 7 августа, два района Харькова накрыли мощные грозы и крупный град.

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, в результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.

Отмечается, что непогода наделала бед сегодня утром в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки.

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Как пояснили синоптики, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием приземной линии конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

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Как сообщал УНИАН, непогода на юге Украины удивила: люди начали сообщать, что трассу Одесса-Николаев засыпало снегом.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Тамара Отовская