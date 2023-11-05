Брови могут рассказать о многом - от проблем со щитовидной железой и кожными заболеваниями до алопеции.

Ученые рассказали, что состояние ваших бровей может рассказать о вашем здоровье и указать на различные проблемы - от гормональных до аутоиммунных нарушений.

От проблем со щитовидной железой и кожными заболеваниями до алопеции – брови могут рассказать о многом, пишет The Sun.

1. Гипотиреоз

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Истончение бровей, особенно к концам, может указывать на гормональное состояние, известное как гипотиреоз - когда щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов.

Это может привести к замедлению многих функций организма и изменению процесса переработки жира.

2. Псориаз

Определенные кожные заболевания, такие как псориаз, также могут изменить цвет бровей.

При этом кожа вокруг бровей станет шероховатой, зудящей и шелушащейся, что может привести к остановке роста волос.

3. Алопеция

Если вы заметили небольшие участки выпадения волос на бровях, вы можете страдать от алопеции.

Это происходит, когда клетки по ошибке атакуют волосяные фолликулы, не давая им производить больше волос. Причина этого заболевания неизвестна, но считается, что его могут спровоцировать дефицит железа и стресс.

4. Дефицит питания

Общее истончение бровей может указывать на то, что вы едите неправильно или недостаточно определенных продуктов.

Согласно исследованию 2017 года, недостаток жирных кислот, которые содержатся в рыбе, орехах и семенах, в организме может вызвать выпадение волос на бровях. Недостаток биотина и цинка также может привести к истончению волос и выпадению волос на теле.

Ранее исследователи рассказали, что форма и густота бровей могут рассказать многое об особенностях характера человека. Так, густые брови говорят о свободолюбии, а тонкие - о неуверенности в себе.

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