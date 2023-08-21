С помощью психологических тестов можно открыть для себя неизведанные грани личности.

Каждый человек - уникальная личность, у которой есть свои положительные и отрицательные стороны. Психологические тесты в картинках с ответами нужны, чтобы узнать себя лучше и даже диагностировать собеседника. УНИАН предлагает вам пройти интересный тест прямо сейчас.

Психологический тест по картинкам - выберите свою форму бровей

Авторы теста говорят, что от формы и вида бровей зависит и характер человека. Для того чтобы выяснить, какие черты стоит развивать, а над чем лучше поработать, выберите изображение, которое наиболее точно иллюстрирует ваш внешний вид.

1 - Густые брови

Свободолюбивый человек, который ценит естественную красоту - вам не нужно подстраиваться под окружающий мир, ведь вы сами отлично знаете, какой дорогой идти. Очень скрупулезно относитесь к делам, руководствуетесь умом, а не эмоциями. Дальновидность - ваша лучшая черта, вы привыкли все планировать. Можете выйти из себя, если никакого плана нет, но тут же придумаете его "на ходу".

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Скорее всего, вы выбираете профессию, которая поможет вам реализоваться творчески - художник, актер, музыкант, блогер. Вам нравится быть активным, участвовать в общественных делах. Также любите рисковать - вполне можете стать успешным бизнесменом. У вас хорошо развиты навыки коммуникабельности, но опасность в том, что вы абсолютно всегда отстаиваете свою точку зрения, из-за этого вступая в конфликты с теми, кто авторитетнее вас.

2 - Тонкие брови

Уверенной в себе личностью вас назвать сложно из-за привычки сомневаться и постоянно спрашивать совета у окружающих. Стрессуете по поводу будущего, склонны обдумывать ситуации, которые еще не произошли. Это может мешать вам жить, только если имеет высокую концентрацию, но так происходит не у всех.

Комфортнее всего чувствуете себя "за ширмой", то есть, работая на должности, не требующей постоянного контакта с людьми. В отношениях с любимым человеком тоже занимаете более пассивную роль, в целом, по жизни "плывете по течению". Весьма закрыты и застенчивы, но иногда выставляете себе цели, которых не можете достичь, потом впадая из-за этого в депрессию. Также у людей с тонкими бровями чаще, чем у остальных, встречается привычка соответствовать ожиданиям окружающих, что тоже приводит к упадку сил.

3 - Брови в форме дуги

Если картинка-тест для вас оказалась удачной диагностикой, и вы нашли дугообразную форму, похожую на ваши брови, значит вы лидер и очень амбициозный человек. Любите оказываться в центре внимания, также обожаете драму и преувеличивать события. Вы очень образованный человек, поэтому интересный собеседник, но люди могут счесть вас высокомерным из-за привычки держаться немного холодно. Отличительная черта - высокий уровень эмоциональности, а также открытость, но только с близкими - чужие люди почти ничего не знают о вас.

Любите и можете брать на себя ответственность, поэтому и карьеру выбираете с такой функцией. Что касается хобби, то здесь открываете для себя творчество - реализовываетесь и в этом. Вы очень уверены в себе, поэтому чаще других добиваетесь успеха. У людей с дугообразными бровями, как правило, очень странные любовные отношения - они больше похожи на поединок, чем на спокойную тихую гавань.

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