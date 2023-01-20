Мужчина направлялся в Польшу и для проверки предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей.

Львовские пограничники не пропустили в Польшу мужчину, который притворился "многодетным отцом". Ради пересечения границы он купил свидетельства о рождении, однако он выдал сам себя, когда не смог ответить на простой вопрос, сообщает Государственная пограничная служба в Telegram.

Так, для проверки на границе мужчина предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей. Он утверждал, что является многодетным отцом. Однако во время разговора с пограничниками мужчина не смог назвать даже дату рождения хотя бы одного ребенка.

После этого мужчина признался, что он купил фальшивые свидетельства у неизвестных. Правонарушителя уже передали правоохранителям, о своем "многодетное отцовство" он будет рассказывать Нацполиции.

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"Не знаешь дней рождения детей – сиди дома", - пошутили в ГПСУ.

Беглецы из Украины

В сентябре 2022 года при попытке пересечения госграницы Украины задержали двух человек. Граждане Украины пытались пересечь границу вблизи пункта пропуска "Железнодорожное", их выдал только стойкий запах одеколона.

Также известно, что украинца дважды поймали на попытке выехать за границу с поддельными документами. "Рецидивисту" не удалось обмануть пограничников. Кроме этого, в Одесской области задержали мужчину, который чтобы пересечь государственную границу Украины выдавал себя за многодетного отца.

Недавно УНИАН также сообщал, что украинец пытался бежать в Молдову и упал в трехметровую ловушку. Он понял, что в опасности, а потому звал на помощь.

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