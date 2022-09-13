Граждане Украины пытались пересечь границу вблизи пункта пропуска "Железнодорожное".

В Одесской области при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали двух мужчин, которых обнаружили по запаху одеколона. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи пункта пропуска "Железнодорожное", задержали пограничники Измаильского отряда.

"Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а почувствовал стойкий запах одеколона. Задержанные мужчины призывного возраста пояснили, что в соседней Молдове якобы живет их родня. И так как законным способом попасть к ним сейчас они не могут, решили пойти в обход пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

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На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делу примет Болградский суд Одесской области.

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