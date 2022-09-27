Мужчина ранее уже пытался уехать из страны с поддельными документами.

Житель Украины хотел перебраться в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но пограничники его задержали.

Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

"Если не получилось с первого раза, то со второго... также не получится. Пограничники обнаружили мужчину, который хотел попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением", - сказано в сообщении ведомства.

Видео дня

Там отметили, что показанный им документ был без необходимых степеней защиты и пограничники быстро заметили фальшивку.

Пограничники выяснили, что мужчина ранее уже пытался выехать из страны с поддельными документами.

Выезд из Украины за границу: что известно

В условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

16 августа в ответ на электронную петицию президент Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе состоится после окончания военного положения.

Украинских мужчин, которые учатся за рубежом, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.