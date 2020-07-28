Купил билет и забыл в машине: австралиец едва не потерял $2 миллиона выигрыша в лотерею

Теперь победитель лотереи намерен сделать ремонт в своем доме.

Мужчина купил выигрышный лотерейный билет и забыл о нем, оставив его в машине. Через пару дней он случайно наткнулся на билет, который сделал его мультимиллионером.

Об этом сообщает The Lott.

Читайте такжеМужчина на выигранные в лотерею деньги устроил вечеринку после своей смерти

Курьезный инцидент случился с жителем австралийского Сиднея. Перед уик-эндом он купил лотерейный билет и забыл его в автомобиле. А когда в понедельник отправлялся на работу, то случайно обнаружил билет в салоне машины. Проверив комбинацию чисел, австралиец понял, что разбогател на два миллиона долларов.

По словам мужчины, он совершенно забыл о том, что приобрел лотерейный билет, хотя в лотерею играет один раз в месяц.

Новоиспеченный миллионер признался, что никогда не думал, что сорвет джекпот. Выигрыш он намерен потратить на ремонт дома, а оставшуюся сумму положит в банк.

Как сообщал УНИАН, житель американского штата Южная Каролина рассказал, что разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram