Вопреки совету жены, американец купил на заправке лотерею и сорвал куш

Мужчина не послушался жену, которая не захотела, чтобы он покупал лотерейный билет. Пока женщина находилась в уборной, муж выиграл полмиллиона долларов.

Житель американского штата Южная Каролина рассказал, что разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку.

Причем женщина была против, чтобы муж покупал лотерейный билет, пишет UPI.

Американец анонимно рассказал, что во время поездки его жене понадобилось в уборную и они свернули на ближайшую автозаправочную станцию.

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Мужчина решил воспользоваться моментом и заправить авто бензином. Подойдя к кассе он увидел клиента, купившего лотерейный билет и стиравшего защитный слой на нем.

Муж предупредил жену, что тоже попытает счастья, однако та отнеслась к этому скептически и попросила не делать этого.

"Я сразу сказала: "Нет, не надо", - подчеркнула женщина.

Однако американец поступил по-своему и, пока его вторая половина находилась в уборной, он приобрел билет мгновенной лотереи и сразу сорвал крупный куш. Мужчина выиграл 500 тысяч долларов.

Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.

Как сообщал ранее УНИАН, австралиец выиграл кругленькую сумму в лотерею после потери дома из-за пожара. При заполнении лотерейного билета мужчина использовал любимые числа жены.

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