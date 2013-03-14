Харьковчанам предложат новое развлечение - кроличьи бега

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на представителя Ассоциации кролиководов Украины Анастасию Настенко.

По ее сведениям, кроличьи гонки пройдут 13 апреля в рамках Украинского форума кролиководов в Харькове.

А. Настенко добавила, что гонки пройдут на базе Харьковского зоопарка, и все желающие владельцы кроликов смогут принести своих воспитанников для участия в них. Мероприятие будет бесплатным, участникам нужно будет только зарегистрироваться и оформить справку от ветеринара.

Представитель ассоциации отметила, что перед соревнованиями участникам будет необходимо потренировать своих животных, потому что на дистанции будут предусмотрены барьеры. «В Европе кроликов разделяют на две возрастные категории - юниоров и взрослых, и для каждой предназначены свои барьеры. Харьковские животные пока не такие тренированные, поэтому мы еще определяем, какой высоты барьеры поставить», - сказала А.Настенко.

По ее словам, в гонках примут участие 30-40 животных. Победители и призеры получат грамоты, кубки и съедобные призы для кролей.

А. Настенко заметила, что кроличьи гонки известны в мире уже около 90 лет, но в Украине такое развлечение пока не очень популярно.