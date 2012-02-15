Эксперт: радикальные реформы в образовании сломают общество

Радикальные реформы в образовании сломают общество, такое мнение Институту Горшенина высказал президент Украинского педагогического клуба Владимир НИКИТИН накануне круглого стола «Какой должна быть школа будущего?», который состоится в ИГ 16 февраля.

По его словам, «школу нужно делить на три части. Первое – это универсальные системы, на которые опирается наша цивилизация, второе – это культура, и третье – это выход за пределы того, что есть универсальное, и становится персональным».

В.НИКИТИН пояснил: «Первое – это те ученики, которые набирают первичные умения и знания: счет, грамотность, умение читать. Это нужно всем. После этого - второй этап: освоение культуры. И здесь вопрос: какую культуру сегодня они должны осваивать – ту ли, которая была раньше, или ту, которая формируется сейчас, или синтез? И третье – это старшеклассники, которые должны выбирать и должны сами строить свой путь в образовании. Поэтому говорить надо три раза по отношению к разным группам, разным возрастам, если можно так выразиться. У разных людей эти возрасты не совпадают, и в этом сложность школы – детей сажают всех по возрасту, а не по развитию».

По мнению В.НИКИТИНА, основной сложностью в реализации образовательных реформ является консервативность родителей и чиновников. «Реформа образования не идет ни в одном современном государстве. Когда поднимался вопрос о грамотности и первичных знаниях, ее необходимость была очевидна. Сейчас уже не очевидно, почему эту реформу надо делать. Поэтому, что в США, что в Европе, что у нас с реформой образования сложности. И у нас это в первую очередь. Почему? Потому что это не очевидно для родителей. Родители сейчас сориентированы, в первую очередь, на дипломы, и им не понятно, зачем нужно еще что-то другое, чего не было раньше. И родители – самая консервативная часть».

Вторая консервативная часть, по словам эксперта, это чиновники. Как сказал В.НИКИТИН, «хотя чиновники удерживают очень небольшую часть образовательного поля, но есть традиция советской власти упрощать ситуацию до возможности управления ею. Поэтому у нас Министерство образования старательно отсекает все, чего оно не может регулировать, – в первую очередь, частные формы образования».

При этом президент Украинского педагогического клуба убежден, что «не нужно делать радикальных всеобщих реформ, потому что это сломает общество и государство. Нужно вырастить новую систему образования рядом. Только, чтобы не мешали это делать, а пока этому решительно сопротивляются. Как педагоги, как родители, так и чиновники».