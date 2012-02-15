Заключенные в колониях Донецкой области лепили снежные фигуры

В пенитенциарных заведениях Донецкой области среди осужденных прошел конкурс на создание лучшей снежной фигуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области.

В конкурсе, прошедшем на минувшей неделе, принимали участие более 700 осужденных.

Первое место за снежную скульптуру футбольного мяча (миникопию установленного у входа на стадион «Донбасс Арена») присудили двум осужденным Западной исправительной колонии № 97.

Второе место за снежную фигуру русской печи – у осужденного Приазовской исправительной колонии № 107, а третье - за снежные фигуры пирамиды и сфинкса – получили двое осужденных Калининской исправительной колонии № 27.

В пресс-службе отметили, что все победители также получили благодарность от руководства колоний с занесением в личное дело, и данная благодарность будет учтена комиссией по условно-досрочному освобождению.