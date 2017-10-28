Скоростной забег: посреди игры чемпионата Боливии пес промчался по полю с мячом в зубах
15:23, 28 октября 2017Курьёзы
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Во время одного из игровых эпизодов, на поле выбежала собака и схватила мяч в зубы.
Игра чемпионата Боливии между командами "Блуминг" и "Насьональ Потоси" еще надолго останется в памяти всех тех, кто присутствовал на стадионе в тот вечер.
Читайте такжеТренер норвежской команды вышел к своим футболистам почти голым только чтобы они победилиВо время одного из игровых эпизодов, на поле выбежала собака и схватила мяч в зубы, создав таким образом веселую атмосферу на трибунах. Пес долго бежал с ним по полю, пока его не поймал один из футболистов, который передал милое животное инструктору стадиона.
Этот збавный случай произошел несколько дней назад, но широкую популярность в интернете получил сейчас. Сам матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Блуминга".
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