Скоростной забег: посреди игры чемпионата Боливии пес промчался по полю с мячом в зубах

Игра чемпионата Боливии между командами "Блуминг" и "Насьональ Потоси" еще надолго останется в памяти всех тех, кто присутствовал на стадионе в тот вечер.

Читайте такжеТренер норвежской команды вышел к своим футболистам почти голым только чтобы они победилиВо время одного из игровых эпизодов, на поле выбежала собака и схватила мяч в зубы, создав таким образом веселую атмосферу на трибунах. Пес долго бежал с ним по полю, пока его не поймал один из футболистов, который передал милое животное инструктору стадиона.

Этот збавный случай произошел несколько дней назад, но широкую популярность в интернете получил сейчас. Сам матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Блуминга".