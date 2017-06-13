В США дикий медведь решил поучаствовать в массовом забеге

В американском штате Колорадо черный медведь выскочил на дорогу, где проходил массовый забег на длинную дистанцию. Об этом сообщает издание Colorado Springs Gazette.

Дональд Санборн (Donald Sanborn), ставший свидетелем происшествия, рассказал, что поначалу медведь наблюдал за бегунами из кустов. Зверь не решался пересечь дорогу, пока людей не стало меньше.

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Санборн опубликовал в Facebook несколько снимков с забега. Судя по ним, некоторые бегуны притормозили, чтобы пропустить животное, другие озираются на присоединившегося к ним медведя, а кто-то остановился, чтобы сфотографировать его при помощи смартфона.

16-километровый маршрут забега пролегал через парк «Сад богов», разделяющий города Колорадо-Спрингс и Маниту-Спрингс. По словам Санборна, он впервые встретил медведя во время массового забега, однако на тренировках в парке нередко видит диких зверей, в том числе оленей-вапити и рыжих рысей.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра. Особь, которую встретили бегуны в Колорадо, была не такой крупной.