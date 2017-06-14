"Бесконечно можно смотреть на две вещи": японец решил заработать на снимках котиков на женской груди (фото)

Альбом японского фотографа Юки Аояма называется «Painyan», что переводится как «Грудь и мяу». 96 страниц с фотографиями котов и девушек в нижнем белье.

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Фотоальбом уже продается на Amazon и стоит примерно 12 долларов. По словам автора, фотографии имеют терапевтический эффект и успокаивают зрителя.

Идея лежала на поверхности - объединить две вещи, которые чаще всего встречаются в интернете, пишет bit.ua.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее фото новорожденных "пятерняшек" из Австралии покорили Facebook.