"Бесконечно можно смотреть на две вещи": японец решил заработать на снимках котиков на женской груди (фото)
17:29, 14 июня 2017Курьёзы
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Идея лежала на поверхности - объединить две вещи, которые чаще всего встречаются в интернете.
Японский фотограф выпустил альбом с котиками на женской груди / AY
Альбом японского фотографа Юки Аояма называется «Painyan», что переводится как «Грудь и мяу». 96 страниц с фотографиями котов и девушек в нижнем белье.
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Фотоальбом уже продается на Amazon и стоит примерно 12 долларов. По словам автора, фотографии имеют терапевтический эффект и успокаивают зрителя.
Идея лежала на поверхности - объединить две вещи, которые чаще всего встречаются в интернете, пишет bit.ua.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее фото новорожденных "пятерняшек" из Австралии покорили Facebook.
Фото: AY
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