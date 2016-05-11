Фото новорожденных "пятерняшек" из Австралии покорили Facebook

Опубликованные в Facebook снимки привлекли большое внимание пользователей соцсети, пишет Lenta.ru по информации Daily Mail.

Ким и Вон Туччи (Kim and Vaughn Tucci) стали родителями четырех девочек и одного мальчика в январе 2016 года. 26-летняя Ким снялась вместе с детьми, которые были завернуты в пеленки пастельных тонов. Несмотря на то, что ранее Туччи уже публиковали кадры с малышами в социальных сетях, это стало первой профессиональной фотосессией для их пятерых детей.

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Супруги опубликовали снимки на своей общей странице Surprised by Five в Facebook. Съемку провела фотограф Эрин Элизабет (Erin Elizabeth).

По информации Daily Mail, в рамках ухода за малышами пара меняет 350 подгузников в неделю.