​"Шизофрения, имеющая всего одну цель": Путин назвал королеву Франции Анну Ярославну "русской"

Российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

"Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.

Об этом сообщает ZN.UA.

Скандальное заявление Путина рассчитано исключительно на россиян. С таким заявлением выступила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что для россиян, взращенных на государственной пропаганде, Русь - синоним России. И большинство из них понятия не имеют, что Ярослав Мудрый - киевский князь, а Анна Ярославовна, - супруга французского короля Генриха I и королева Франции - его дочь. И никакого отношения к Москве последняя не имела. Геращенко подчеркнула, что этой "шизофренией" российский лидер преследует всего одну цель - так он пытается оправдать перед собственным народом агрессию и захват украинских земель.

В 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции в Реймсе и стала королевой Франции. В 2013 году Украинская Епархия святого Владимира в Париже во главе с епископом Борисом (Гудзяком), президентом Украинского католического университета, приобрела церковь в Санлисе, рядом с Аббатством святого Венсана, которое основала королева Франции Анна Ярославна в 1060 году.

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В ноябре 2016 года российские власти установили у московского кремля памятник киевскому князю Владимиру. Президент РФ Владимир Путин 28 июля 2015 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, заявил, что тот "положил начало созданию единой русской нации".