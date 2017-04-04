В США бабушка-шутница блестяще разыграла мужа и сняла это на видео

Американка Мариетта Спенсер из города Саут-Бенд, штат Индиана, блестяще разыграла своего мужа Томми, мастерски сняв это на видео.

Ролик был опубликован на канале BUZZ TV на сервисе Youtube. Когда пожилая пара находилась на кухне, Мариетта анонсировала Томми «магический трюк», пообещав поместить пенни со стола в бутылку с водой.

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Чтобы сделать это, она просто положила кухонное полотенце на бутылку и начала произносить магические слова. После этого она попросила мужа проверить, оказалась ли монета в бутылке.

Что произошло дальше, предлагаем посмотреть в ролике.