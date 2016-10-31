Опрос: 27% россиян "лично сталкивались" с колдовством

Как передает Русская служба Би-би-си, 41% опрошенных не склонны считать колдовство реальным. По мнению 23% россиян, нельзя сказать определенно, существует магия или нет.

Чаще, чем россияне в целом, в колдовство верят женщины - среди них 42% считает колдунов реальными, 36% в них не верит, а 22% затрудняется с ответом. Среди граждан в возрасте от 45 до 59 лет большинство также верит в магию.

27% россиян "лично сталкивалось" с колдовством. У 71% такого опыта нет. Еще 2% не смогли ответить на вопрос.

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Большинство (68%) не пытается защититься от колдовства, порчи и сглаза, а треть россиян каким-то образом ограждает себя от паранормальных явлений. Почти половина из этой группы молится и ходит в церковь, чтобы защититься от магов, остальные носят кресты, амулеты и "особую булавку". Еще 7% просто "держится подальше" от магов и колдунов.

"Хотя относительное большинство россиян утверждают, что не верят в колдовство, многие знакомы по крайней мере со стереотипно-мифологическими представлениями о нем", - отмечает аналитик ВЦИОМИван Леконцев. По его мнению, хотя россияне и относятся к колдовству негативно, они склонны оправдывать тех, кто обращается к колдунам и знахарям.

Самый популярный ответ на вопрос "почему некоторые люди обращаются к колдунам?" - потому, что "находятся в безвыходной ситуации, отчаялись" (так считают 27%.) По мнению 14%, к магам ходят "из-за безграмотности и глупости". А 13% полагают, что просят помощи колдунов те, кто "боятся сделать что-то сами в жизни".