Гройсман не узнал Монатика, приняв его за кандидата в депутаты (видео)
15:16, 31 марта 2017Курьёзы
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Гройсман не знает, кто такой Монатик.
Гройсман о Монатике: "Это какой-то кандидат в депутаты?" / facebook.com/ikrussss
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Житомир принял украинского певца Дмитрия Монатика за кандидата в депутаты.
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Видео курьеза выложил на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко.
Во время прогулки по Житомиру премьер заметил плакат с изображением певца и спросил "Это какой-то кандидат в депутаты?".
Гройсману объяснили, что это "певец, звезда Монатик".
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