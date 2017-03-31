Гройсман не узнал Монатика, приняв его за кандидата в депутаты (видео)

15:16, 31 марта 2017
Курьёзы
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Гройсман не знает, кто такой Монатик.

Гройсман о Монатике:

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Житомир принял украинского певца Дмитрия Монатика за кандидата в депутаты.

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Видео курьеза выложил на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко.

Во время прогулки по Житомиру премьер заметил плакат с изображением певца и спросил "Это какой-то кандидат в депутаты?".

Гройсману объяснили, что это "певец, звезда Монатик".

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Теги: #Гройсман#Житомир#Монатик