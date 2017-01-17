В российской глубинке выставили на продажу сахар с изображением Трампа (фото)
10:56, 17 января 2017Курьёзы
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В России появился сахар-рафинад с изображением избранного президента США Дональда Трампа, на упаковке сахара из Тулы будущий 45-й президент стоит на фоне американского флага.
«Тульский сахар» посвятили Трампу / qha.com.ua/
Об этом сообщает "Газета.Ru".
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Гендиректор тульской фабрики еще в ноябре рассказывал местному порталу о радости после победы Трампа.
Также сообщалось, что в компании намерены передать ему несколько пачек с надеждой, что отношения между Россией и Соединенными Штатами «станут слаще».
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