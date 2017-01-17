Олланд ответил на критику Трампа: ЕС не нуждается во внешних советниках

Об этом Олланд заявил 16 января в Париже перед послом США Джейн Хартли, которая уходит с должности, пишет Радио Свобода.

«Европа будет готова продолжать трансатлантическую кооперацию, но она будет базироваться на ее интересах и ценностях», – заявил президент Франции.

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«Нет необходимости во внешних советах относительно того, что должно быть сделано», – добавил Франсуа Олланд.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, позволив миллионам мигрантов приехать в Германию.

Также он заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.