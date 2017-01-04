"Не на того напали": снеговик "отомстил" разрушившей его женщине (видео)

16:55, 04 января 2017
Курьёзы
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Жительница Анкары напала на снеговика, но снеговик "отомстил" агрессору.

huffpost.com

Жительница столицы Турции попыталась разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц, однако пострадала сама, сообщает Meduza.io.

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На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной каналом CNN Turk, видно, как женщина разными способами, в том числе ударом ноги, пытается повалить снеговика. Когда после нескольких попыток ей удается свалить снеговика на землю, она решает на нем попрыгать, однако поскальзывается и падает на спину.

Падение, судя по тому, с каким трудом женщина встает и отходит от разрушенного снеговика, оказалось болезненным.

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Теги: #снеговик#курьез