Обанкротился единственный в мире закрытый клуб миллиардеров

Единственный в мире закрытый частный горнолыжный и гольф-клуб для миллиардеров Yellowstone Club (штат Монтана, США), членом которого, в частности, является основатель Microsoft Билл Гейтс, обанкротился. Как сообщил журнал Forbes, он не в состоянии даже погасить свои кредиты.

"Даже компания, клиентами которой являются миллиардеры, не смогла устоять против финансового кризиса в эти шаткие времена", - констатировал Forbes.

Долги самого элитного и дорого курорта в штате Монтана, объявившего себя банкротом, составили 343 миллиона долларов из-за агрессивной политики экспансии и намерения построить свои филиалы в Шотландии, Франции, Мексике и на Карибах.

Именно здесь, в Yellowstone, расположен считающийся самым дорогим домом мира на рынке недвижимости - имение лесопромышленника Тима Бликссета, которое он оценил в 167 миллионов долларов. Бликссет основал клуб в 1999 году, а после шумного развода с супругой поделил собственность на двоих в 2006 году.

Есть на этом горном курорте, теперь уже банкроте, предложения и попроще, чем имение Бликссетов - ценой от четырех до 16 миллионов долларов. Однако обрушившийся в США жилищный рынок заморозил сделки с недвижимостью, цена которой за год просела в среднем почти на 17%.

Примечательно, что 125 членов платинового клуба в мае нынешнего года написали письмо адвокатам разведенной четы Бликссет со своими опасениями о том, что политика руководства закрытым курортом вызывает "озабоченность".

РИА Новости