Невесты не настоящие: на День Москвы Путину сделали фотосессию с девушками из эскорт-сервиса

10 сентября во время празднования Дня города в Москве журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео, на котором Владимир Путин как бы случайно встречает участниц городских свадеб.

Девушки просят президента сфотографироваться с ними, он соглашается.

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"Не до женихов, если мимо проходит Путин", - прокомментировал Дмитрий Смирнов свое видео.

Однако это событие, как и многие "приключения Путина" вроде обнаружения старинных амфор на дне Черного моря, оказалось постановкой.

Так, одна из девушек, пользовательница @evgenia_alex, опубликовала фото с Путиным в своем Instagram, не скрывая, что свадьбы у нее не было - на Красной площади она "выступала".

Аккаунт девушки рассказывает о том, что она работает в модельном бизнесе и "совершенствует" свою внешность с помощью пластических операций.

Еще одна "невеста", которую Путин "отвлек от женихов", - также модель, и у нее также не было свадьбы в День Москвы. По ее публикациям становится ясно, что организаторы "спонтанной" фотосессии с невестами не позаботились о том, чтобы на Красной площади присутствовали и женихи.