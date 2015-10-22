Путин сел в новую "Ладу" и смог доехать на "Валдай" без происшествий

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что новый автомобиль Путину показал гендиректор АвтоВАЗа Бу Андерссен, который приехал в Сочи для участия в 12-й сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он рассказал о новинке, после чего глава государства сел за руль и вместе с руководителем предприятия приехал на пленарное заседание клуба, где пообщается с его участниками.

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Добавим, что от международного аэропорта Сочи до отеля, где состоялось заседание - 45 километров.

Отвечая на вопрос, с какой скоростью глава государства ехал на новой машине к месту проведения сессии клуба "Валдай", Путин напомнил, что к этому месту ведет серпантин.

"Кругом ограничения - 30-50 км/ч", - отметил он. "Скажу по-честному, ехал чуть-чуть побыстрее", - признался он.

На вопрос о том, лучше ли данная модель, чем Lada Kalina Sport, которая сломалась, когда он несколько лет назад ехал от Хабаровска до Читы, Путин отметил, что "Kalina хорошая машина, но эта чуть больше, устойчивее и автомобиль другого класса".

Серийное производство Lada Vesta началось на заводе "ИЖавто" месяц назад. В этом году планируется произвести 5-6 тысяч машин новой марки, а в следующем году - до 70 тысяч. В продажу автомобиль поступит 25 ноября в 22 городах России. По предварительным данным, цена модели составит от 495 до 600 тысяч рублей.

Добавим также, ранее Кадыров заявил, что пока не планирует пересаживаться на Lada Vesta.