В Австралии коала забралась в дом стриптизерши и станцевала на пилоне (видео)

Коала ворвалась в дом к австралийке из Нового Южного Уэльса еще летом 2015 года, но в социальных сетях видео появилось недавно. Как пишет The Daily Mail, Никки Эриксон работает стриптизершей и дома у нее установлен пилон.

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Вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, девушка была очень удивлена, увидев коалу, исполняющую простые трюки на шесте. Эриксон успела заснять на камеру мобильного телефона, как животное пыталось подняться вверх по пилону, но постоянно сползало вниз. Ролик просмотрели уже более 337 тысяч раз.

"Похоже, у нас одинаковые интересы", – отметила Эриксон. Она назвала своего нового друга "Ларриса – танцующая у шеста коала".

Позже девушка вызвала специалистов по защите животных и они вернули Ларрису в естественную среду обитания.