Канадец отделался царапинами после драки со 130-килограммовой медведицей

Рик Нельсон выгуливал собаку, когда увидел маленького медвежонка. От неожиданной встречи с людьми животное испугалось и издало крик, на который прибежала медведица, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я сразу понял, что у меня проблемы", - сказал Нельсон канадскому телеканалу Си-би-эс.

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Медведица приближалась к Нельсону на полной скорости. В прошлом мужчина охотился на черных медведей и поэтому знал, что на принятие решения у него есть секунды. Камней или палок у него не было, но он мог опираться на знание бокса.

Когда медведица встала на задние лапы, Нельсон замахнулся на нее, но не смог нанести точный удар. Медведица в ответ нанесла ему несколько ударов, оставив крупные царапины на груди и лице.

"Я знал, что сначала она замахнется левой, но действительно ударит только правой, потому что большинство медведей - правши, - сказал он. - Мне нужно было нанести идеальный удар. Я решил бить снизу и попал прямо в морду".

В этот момент медвежонок издал какие-то звуки и начал отходить, а медведица не стала отвечать на атаку и последовала за ним.

"Черные медведи на самом деле не так опасны, если ситуация не касается детеныша", - заявил Нельсон.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в польском Перемышле задержали медведя из Украины, который несколько часов разгуливал по улицам города.