На Шри-Ланке спасли застрявшего в ливневом стоке слоненка (видео)
01:26, 30 мая 2016Курьёзы
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В Шри-Ланке из открытого ливневого стока спасли маленького слоненка.
У слоненка может быть сломана лапка / скриншот видео
Об этом сообщает BBC.
В городе Хамбантота в Шри-Ланке слоненок застрял в открытом ливневом стоке.
Участие в операции по спасению слоненка приняли представители зоозащитных организаций, а также местные рабочие.
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Животное было отправлено на лечение с подозрением на перелом лапки.
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