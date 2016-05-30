На Шри-Ланке спасли застрявшего в ливневом стоке слоненка (видео)

Об этом сообщает BBC.

В городе Хамбантота в Шри-Ланке слоненок застрял в открытом ливневом стоке.

Участие в операции по спасению слоненка приняли представители зоозащитных организаций, а также местные рабочие.

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Животное было отправлено на лечение с подозрением на перелом лапки.