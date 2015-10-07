В Германии разгорелся скандал из-за "фотожабы" с Меркель в хиджабе
Немецкий телеканал ARD показал коллаж с канцлером Ангелой Меркель в хиджабе в выпуске программы "Репортаж из Берлина" во время обсуждения темы квот на размещение беженцев.
Пользователи социальных сетей отметили, что аналогичные коллажи с Меркель использует антиисламское движение "Пегида", которое организовывало многотысячные протесты против мигрантов. Изображение назвали "ужасным и манипулятивным", сообщает Европейская правда.
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Телеканал объяснил свое решение разместить образ Меркель в хиджабе стремлением "привлечь внимание людей".
"Образ был задуман как сатира, а свобода выражения мнений, свобода прессы и равенство - это достижение нашего западного общества", - говорится в заявлении телеканала.
Скандал вокруг ARD разгорелся на фоне усиления напряжения в Германии вокруг вопроса иммиграции. Ранее руководство страны заявило, что ожидает принять до 800 тысяч беженцев в этом году.