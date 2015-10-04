Меркель: Германия не будет менять конституцию из-за мигрантов

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Deutsche Welle. По словам канцлера, в случае внесения подобных изменений в конституцию, у соискателей убежища появится повод пожаловаться на нарушение положений женевской Конвенции о статусе беженцев, принятой в июле 1951 года и устанавливающей общие основания, на которых этот статус предоставляется.

Читайте такжеВласти Германии признали, что не смогут принять всех мигрантовКанцлер Германии отметила, что надо настраиваться на поиски долгосрочного решения проблемы. В числе возможных шагов на этом пути Ангела Меркель назвала ускорение процесса рассмотрения заявлений на предоставление убежища и улучшение охраны внешних границ Евросоюза.

Также следует добиваться справедливого распределения миграционной нагрузки между всеми странами ЕС, убеждена глава правительства Германии.

При этом Ангела Меркель подчеркнула, что если бы она вновь была поставлена перед необходимостью выбора, то приняла бы аналогичное решение о свободном доступе мигрантов в страну.