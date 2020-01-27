Житель Канады спас троих котят из ледяной ловушки с помощью кофе (видео)

После освобождения из ледяного "плена" мужчина забрал котят домой, где он накормил их и сгорел.

Мужчина в Канаде спас трех котят, которые хвостами примерзли к снежной дороге.

Чтобы растопить лед и освободить пушистых зверьков, мужчина по имени Кендалл Дивиш полил их хвосты теплым кофе.

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Дивиш работает в нефтяной отрасли в Канаде. Он рассказал, что утром шел на работу и случайно увидел замерзших котят, которые не могли выбраться из заледенелого снега. Как предположил Кендалл, их выкинули на улицу и они провели там всю ночь.

После освобождения из ледяного плена мужчина забрал котят домой, где он накормил их и сгорел.

Спасение котят он снял на видео и опубликовал Facebook, где за 4 дня его посмотрели почти 518 тысяч человек.

Позже он добавил, что трое котят уже нашли свой новый дом, их не пришлось разделять и они будут жить вместе.

Напомним, ранее собака стала звездой сети после того, как спасла кота от неминуемой драки.