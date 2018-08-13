Пес спас кота от драки и стал звездой сети (видео)

12:43, 13 августа 2018
Курьёзы
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Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012. На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется к другому коту.

Судя по всему, намечалась драка, но стычку предотвратил ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его.

Ранее собака стала звездой интернета после того, как похитила камеру хозяина и сняла свой побег. 

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Теги: #видео#собака#кот