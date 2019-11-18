Родители взглянули на видеоняню и ужаснулись видом своего ребенка (фото)

В комментариях многие юзеры заверяли мать, что ее ребенок одержим демоном.

Пользователь Twitter под ником PassionPopSoc опубликовал фотографию своего сына, которая стала вирусной.

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"Мы купили новый детский монитор, и я думаю, это было ошибкой", - говорится в подписи к снимку. На фотографии ребенок, лежа в кроватке, смотрит прямо в камеру видеоняни горящими глазами.

Фото набрало более 400 тысяч лайков. "Вызовите экзорциста!", "Ваш ребенок крещен?", - спрашивают в комментариях под "демоническим" снимком.

Ранее девятилетний школьник Брюс Горманли из шотландского города Далмеллингтон заставил голосового помощника Alexa от Amazon делать за него домашнее задание по математике. Мать школьника Линн засняла его действия на видео и взорвала соцсети.