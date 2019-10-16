Хитрый шотландский школьник заставил голосового помощника Alexa делать за него домашнее задание (видео)

Видео с находчивым ребенком стало вирусным в соцсетях.

Девятилетний школьник Брюс Горманли из шотландского города Далмеллингтон заставил голосового помощника Alexa от Amazon делать за него домашнее задание по математике. Мать школьника Линн засняла его действия на видео и взорвала соцсети.

Читайте такжеОбнял учительницу: в США семиклассника отстранили от уроков за "домогательства"

Как сообщает DailyMail, мальчик использовал для взаимодействия с голосовым ассистентом смарт-динамик. Мать застала его, когда он задавал «Алексе» вопросы на умножение и записывал ее ответы.

На видео женщина заверила сына, что ему придется переделывать все домашнее задание самостоятельно.

Она также выложила ролик в Facebook, где он стал вирусным и собрал почти два миллиона просмотров.

Ранее в британском парламенте голосовой помощник Siri прервал выступление министра обороны