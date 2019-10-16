Хитрый шотландский школьник заставил голосового помощника Alexa делать за него домашнее задание (видео)
Девятилетний школьник Брюс Горманли из шотландского города Далмеллингтон заставил голосового помощника Alexa от Amazon делать за него домашнее задание по математике. Мать школьника Линн засняла его действия на видео и взорвала соцсети.
Читайте такжеОбнял учительницу: в США семиклассника отстранили от уроков за "домогательства"
Как сообщает DailyMail, мальчик использовал для взаимодействия с голосовым ассистентом смарт-динамик. Мать застала его, когда он задавал «Алексе» вопросы на умножение и записывал ее ответы.
На видео женщина заверила сына, что ему придется переделывать все домашнее задание самостоятельно.
Она также выложила ролик в Facebook, где он стал вирусным и собрал почти два миллиона просмотров.
Ранее в британском парламенте голосовой помощник Siri прервал выступление министра обороны