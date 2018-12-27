В Китае вор попался на краже из-за "крепкого" запаха от ног
20:22, 27 декабря 2018Курьёзы
27 0
Перед попыткой ограбления вор снял обувь, чтобы меньше шуметь, но хозяин отеля услышал запах его ног, находясь в другой комнате.
Перед попыткой ограбления вор снял обувь / фото dailymail.co.uk
В Китае неизвестный проник ночью в отель с целью ограбления, но владелец отеля почувствовал сильный запах, который исходил от ног злоумышленника, и предотвратил преступление.
По данным издания The Daily Mail, перед попыткой ограбления вор снял обувь, чтобы меньше шуметь, но хозяин отеля услышал запах его ног, находясь в другой комнате.
Читайте такжеКитаец угодил в больницу из-за привычки нюхать собственные носки
Как отмечается, грабитель попытался убежать, но владелец отеля догнал его на парковке. Позднее его задержала полиция.
Впоследствии вор сознался, что ограбил в ту же ночь еще несколько отелей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter