Оператор-смельчак снимал интервью с мэром Москвы с лапшой на ушах (видео)

Видео с лапшой выложил в своем инстаграме Сергей Харитонов.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал 18 июля интервью телеканалу "Москва 24", который был основан в 2011 году по его же инициативе и принадлежит мэрии столицы.

Это была типичная беседа про «формирование современной городской среды», в ходе которой глава города рассказывал, как «важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно», передает "Медуза".

Один из операторов, снимавших Собянина, повесил себе на ухо настоящую вареную лапшу.

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Видео с лапшой выложил в своем инстаграме Сергей Харитонов; он же и является главным героем ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.

Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»

Сергей Харитонов рассказал, что сотрудничает с «Москвой 24» как фрилансер. После выхода материала и общения с «Медузой» он удалил свой аккаунт в инстаграме. Руководство телеканала позже заявило, что Харитонов не имеет к нему никакого отношения, однако его готовы взять в штат, "раз он так хочет ассоциировать себя с "Москвой 24".

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве открыли выставку "Керченских мостов", сделанных из лапши.