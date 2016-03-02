В Киеве открыли выставку "Керченских мостов", сделанных из лапши (видео)

17:24, 02 марта 2016
Курьёзы
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В Центре визуальной культуры в Киеве проходит выставка «Лучше, хуже, еще хуже» о строительстве Керченского моста, как символе противостояния между Россией и странами Запада. 

Авторы проекта, Иван Мельничук и Александр Бурлака, рассказывают, что модели мостов, представленные на выставке, сделаны из вареных спагетти, как символа «идеологической конструкции, собранной из лапши на ушах», пишет Крым.Реалии.

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Как сообщал УНИАН, подтвержденная стоимость проекта моста через Керченский пролив составила 2,8 миллиарда долларов.

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