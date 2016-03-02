В Киеве открыли выставку "Керченских мостов", сделанных из лапши (видео)

В Центре визуальной культуры в Киеве проходит выставка «Лучше, хуже, еще хуже» о строительстве Керченского моста, как символе противостояния между Россией и странами Запада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter