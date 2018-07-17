По Киеву появились баннеры с надписью "Виталик, 8 гривень - это перебор" (фото)

Один из таких баннеров появился напротив здания КМДА, однако спустя какое-то время его сняли.

Утром 17 июля по Киеву развесили баннеры, критикующие повышение тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

Как сообщает "Страна.ua", один из таких баннеров появился около 8.00 на одном из домов по улице Крещатик, прямо напротив здания Киевской городской государственной администрации. Спустя какое-то время растяжку сняли.

Кроме того, известно, что таких баннеров в столице как минимум несколько - такую же заметили на "Осокорках", но где они все находятся - пока что неизвестно.

Отмечается, что фраза "це перебор" стала известной во время Евромайдана. Песня Майкла Щура "Це перебор" стала одним из главных хитов революционеров, после чего ушла в мемы.

Как сообщал УНИАН, з 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева состовляет 8 гривен за единоразовую поездку. При этом киевляне могут сэкономить при покупке безконтактных карт метро и проездных.