Телемост с внуком Ганди проведут в Крыму

Телемост с Раджмоханом Ганди, внуком Махатмы Ганди - идеолога мирного сопротивления и ненасилия, и Омниа Марзук, президентом международной организации “Инициативы перемен”, проведут 28 мая в Симферополе во время "Недели доверия".

Центральной темой беседы будут такие вопросы: как строить доверие людям в многонациональной среде Крыма, что значит быть толерантным к другим культурам, почему возникла нехватка доверия в обществе и как это изменить.

С 28 мая до 3 июня также планируется проведение "круглых" столов, тренингов и просмотр тематических художественных фильмов.

"На открытие "Недели доверия" приглашаются журналисты, представители власти, общественных организаций и культурных общин Крыма", - сообщили организаторы телемоста - "Клуб молодых лидеров" и международная общественная организация "Основы свободы".

Впервые "Неделя доверия" проводилась в Крыму в 2010 году.