Китайский дипломат умер в больнице после аварии в Крыму

Вице-консул посольства Китая в Украине, который получил травмы в результате дорожной аварии в районе Ялты, умер во вторник в крымской больнице.

«Пять дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он скончался», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ.

Медик добавил, что китайский дипломат получил в ДТП травмы, которые были практически не совместимы с жизнью.

Вице-консул умер в республиканской больнице имени Семашко в Симферополе.

В четверг, 24 сентября, в районе Ялты автомобиль ВАЗ столкнулся с «Мерседесом» из кортежа китайской делегации. Водитель «Жигулей» погиб. Шесть человек, в том числе вице-консул и военный атташе посольства КНР, были травмированы.

«Его (военного атташе) отправили в Киев, он находится в удовлетворительном состоянии, но еще надо продолжать лечение», - добавил СТЕБЛИЙ.