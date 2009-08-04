Экологи обеспокоены «паломничеством» на Тарханкут

Нарастающий поток отдыхающих и увеличение сброса неочищенных канализационных стоков могут привести к загрязнению лечебной рапы и грязей соляных озер Черноморского района Крыма, считают в ассоциации «Экология и мир».

«Сегодня наблюдается буквально паломничество к лечебной рапе и грязи озера Джарылгач. Процесс совершенно не управляемый: на берегу озера скапливаются люди, машины, здесь же прогуливаются домашние животные, накапливаются горы мусора. Уникальное рекреационное достояние Черноморского района – Крыма и Украины – захламляется и затаптывается», – говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Экологи заявляют, что соляные озера Тарханкута могут и должны стать «ресурсной базой цивилизованного, контролируемого Минздравом и санитарными службами автономии, рационального использования лечебных грязей и рапы на длительную перспективу».

«Нельзя жить одним днем и губить лечебные рекреационные ресурсы, не оставляя надежды для будущего устойчивого развития курортной зоны крымских «золотых песков», – подчеркнули в организации «Экология и мир».

На встрече руководства ассоциации и Черноморского райсовета определен ряд природоохранных мероприятий, в том числе «усиление контроля за водоиспользованием и канализованием, наведение порядка в использовании лечебных ресурсов соляных озер».