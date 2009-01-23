На базе Севастопольской бухты построят глубоководный порт?

В Министерстве транспорта и связи Украины рассматривают возможность строительства глубоководного морского порта на базе Севастопольской бухты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Существенным толчком социально-экономического развития г. Севастополя может стать создание на базе Севастопольской бухты мощного глубоководного морского торгового порта», – отметил директор ”Укрморречфлота” Владимир РАБОТНЕВ на совещании по вопросам социально-экономического развития Севастополя и использования инфраструктуры Севастопольской бухты.

По его словам, благодаря выгодному географическому расположению Севастопольского порта, имеющейся гидротехнической, навигационной, транспортной инфраструктуре, численному квалифицированному кадровому потенциалу, Севастополь имеет все предпосылки, чтобы стать современным транспортно-логистическим узлом международного уровня.

В то же время В.РАБОТНЕВ отметил проблему неразвитости региональной железнодорожной и автодорожной инфраструктуры Крымского полуострова. «Этот фактор очень негативно отражается на конкурентоспособности крымских портов в борьбе за привлечение грузо- и пассажиропотоков», – отметил заместитель министра. По его словам, на сегодняшний день это является основным сдерживающим фактором успешной реализации проекта создания на базе Севастопольской бухты глубоководного морского торгового порта.

На совещании В.РАБОТНЕВ назвал приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры Крыма, одним из которых является строительство современной скоростной железнодорожной и автомобильной магистрали из г. Севастополя в направлении Северной, Центральной и Восточной Украины с последующим выходом на Беларусь и Россию. «На сегодня основным заданием государства является создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для привлечения инвесторов к перестройке транспортно-дорожного комплекса Крыма путем введения соответствующих льгот и преференций», – отметил В.РАБОТНЕВ.